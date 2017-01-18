Наташу Королеву пустят на Украину на похороны бабушки

Служба безопасности Украины (СБУ) временно снимет запрет на въезд в страну российской певице Наташе Королевой, чтобы та смогла присутствовать на похоронах своей бабушки.

Об этом в среду, 18 января, пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская рассказала ТСН, пишет Lenta. Гитлянская объяснила, что в подобных случаях людям, объявленным на Украине персонами нон грата, позволяется приехать в страну. Но после похорон Королева не сможет посетить Украину повторно.

Ранее 18 января Наташа Королева сообщила, что ее бабушка умерла в Киеве. Она пожаловалась на то, что не сможет приехать на ее похороны из-за запрета на посещение Украины. В октябре 2016 года СБУ закрыла певице въезд в страну на пять лет.