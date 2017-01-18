Новоиспеченный игрок "Спартака" пообещал дать бой команде Луческу

Бразилец Луис Адриано, который будет играть за столичный "Спартак", заявил о своих чемпионских амбициях и готовности дать бой команде Мирчи Луческу.

«Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем «Зенит» на пять очков. Буду с честью защищать цвета «Спартака», чтобы помочь команде стать чемпионом.... У меня было хорошее прошлое в «Шахтере». Сделаю все, чтобы в «Спартаке» показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч", – цитирует Адриано sports.ru .

Матч "Спартак" – "Зенит" в рамках чемпионата Премьер-лиги состоится 15 апреля 2017 в Москве на стадионе «Открытие Арена».