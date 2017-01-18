Еще
15:06 18.01.2017
Пришлите свою новость!
15:04
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
15:00
Стройка года: Чего ждать от рынка недвижимости в 2017-м году?
15:00
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:56
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
14:54
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
14:50
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
14:33
Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти
14:22
Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности
14:18
«ДП»: Компания Raven Russia покупает у фонда NHC все активы в Петербурге
14:10
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
14:06
В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме
14:02
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
13:58
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
13:54
Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия
13:47
В центральной Италии произошло второе крупное землетрясение
13:42
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
13:41
Джек Николсон собрался на пенсию
13:33
На дне Ижоры продолжают искать пропавшего мальчика
13:29
В центральной части Италии произошло землетрясение
13:22
В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском
13:18
Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной
13:13
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
13:07
Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина
13:03
В Мариинском театре представят оперу о Зинаиде Гиппиус
13:03
"Квадрат.ру": Колтушская школа получила новое здание
12:59
Наташу Королеву пустят на Украину на похороны бабушки
12:54
Новоиспеченный игрок "Спартака" пообещал дать бой команде Луческу
12:50
СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы
12:46
Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за политиков
12:44
Тепло в домах из-за прорыва на Замшиной не пропало
12:37
В Петербурге вновь нашли в продаже опасные стеклоочистители с метанолом
12:36
Доля новогодних подарков, купленных петербуржцами в кредит, выросла
12:29
Министр финансов Италии в Давосе: Европа генерирует проблемы
12:11
Части ЗВО проверили иностранные военные инспекторы
12:05
В Большово конокрады увели Сумрака
12:00
Трамп на инаугурации будет потчевать гостей омарами и говядиной на гриле
11:56
Мошенники с «польским кошельком» выманивали деньги у петербуржцев
11:52
Силовики России и Таджикистана задержали в Петербурге главаря наркогруппировки
11:40
Замшину улицу заливает кипятком
11:38
В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты
11:29
Бегун Шубенков решил соревноваться под нейтральным флагом
11:22
Аэропорт Пулково вводит тариф на поиск потерянного багажа пассажиров
11:15
"Единая Россия" и ЛДПР обратились к Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора
11:06
ВЦИОМ: Больше половины россиян одобряет арест Улюкаева
10:53
Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Москву
10:47
92-летний Джордж Буш-старший попал в больницу
10:39
В Донбассе готовы к переговорам с Савченко при наличии у нее полномочий
10:33
Lux Express: Ространснадзор восстановил нашу лицензию
10:27
Мнение: Поток иногородних покупателей пошел на юг мимо Петербурга
10:20
Deutsche Bank дал прогноз по ослаблению антироссийских санкций
10:07
В петербургском ЗакСе освятили воду
10:00
Где подготовлены купели на Крещение
09:57
Глава ВЭБ рассчитывает на потепление в экономических связях России и США
09:41
Половина американцев верит во вмешательство Москвы в ход выборов президента США
09:33
Эксперты МАК приступили к осмотру места падения "Боинга" под Бишкеком
09:25
Из банка на Ленинском воры унесли сейф
09:17
Власти Крыма пригласили Ле Пен посетить полуостров
09:09
Трамп попросил вернуть билеты отказавшихся посетить его инаугурацию
09:01
Находясь на Эльбрусе, петербуржец заявил об угоне своей иномарки
08:53
На Каменноостровском нашли тело с татуировкой дракона
08:45
Маккейн признал лидирующую роль России на Ближнем Востоке
08:37
Range Rover за 5 млн исчез с платной стоянки в Пулково
08:29
В «Галерее» задержали подозреваемого в нападении на школьницу
08:21
Пешеход погиб в трамвайном парке на Шаврова
08:13
В Красноярске из морга пропало тело старушки
08:05
8 расчетов тушили горящую на Шелгунова автомастерскую
00:51
Кандидата в президенты Франции наградили пощечиной в Бретани
00:39
Обама почти помиловал информатора Wikileaks Мэннинг
00:31
Биржи США закрылись падением
00:21
Армия Сирии вернула ряд позиций у Дейр-эз-Зора
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
18.01.2017 12:50

СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы

Большую часть трансферного договора между «Зенитом» и «Крыльями Советов» по переходу полузащитника Йоана Молло составляют бонусы.

Как сообщает французское издание L'Equipe, речь идет о дополнительных премиальных в размере 3 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся петербургской команде в 500 тысяч евро. Об условиях получения этого бонуса не сообщается.

Напомним, накануне французский клуб «Сент-Этьен», который по договору с «Крыльями» имел право на 50 процентов от перепродажи Молло, заявил, что намерен обратиться в ФИФА по поводу отступных, уплаченных «Зенитом». По данным президента «Сент-Этьен», реальная сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
Новоиспеченный игрок "Спартака" пообещал дать бой команде Луческу
СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы
Бегун Шубенков решил соревноваться под нейтральным флагом
Осужденные за беспорядки на Евро-2016 болельщики вернулись в Москву
Биатлонисты потребовали ввести миллионные штрафы за допинг
Тимощук приехал в Севилью, где «Зенит-2» проводит сборы
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Как живут футболисты в Китае
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Хинди руси бхай бхай
Чемпион из зоны
Спорт, который мы потеряли
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Российский профсоюз секс-работников отвечает на комплимент Путина

Замшину улицу заливает кипятком

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Михаил Купон/"ДТП и ЧП"

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.