СМИ: 3 миллиона евро за переход Молло в «Зенит» оформлены как бонусы

Большую часть трансферного договора между «Зенитом» и «Крыльями Советов» по переходу полузащитника Йоана Молло составляют бонусы.

Как сообщает французское издание L'Equipe, речь идет о дополнительных премиальных в размере 3 миллионов евро, в то время как сам трансфер обошелся петербургской команде в 500 тысяч евро. Об условиях получения этого бонуса не сообщается.

Напомним, накануне французский клуб «Сент-Этьен», который по договору с «Крыльями» имел право на 50 процентов от перепродажи Молло, заявил, что намерен обратиться в ФИФА по поводу отступных, уплаченных «Зенитом». По данным президента «Сент-Этьен», реальная сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро.