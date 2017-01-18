Тепло в домах из-за прорыва на Замшиной не пропало

Теплоснабжение домов на Замшиной улице не пострадало из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 18 января. Горячую воду также не отключали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:48. На Замшиной улице, 74, зафиксирован прорыв трубы диаметром 500 мм. На данный момент прорыв локализован, на месте установлено ограждение и обеспечена безопасность пешеходов.

«В зоне прорыва 60 зданий, у которых обеспечено теплоснабжение по обратной схеме», – добавили в компании.

Ремонт должен быть окончен к 8 утра 19 января. Горячая вода поступает в дома в штатном режиме.