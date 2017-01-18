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18.01.2017 12:46

Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за политиков

Цены на бензин в России растут из-за постоянного введения государством новых акцизов, а также снижения пошлины на экспорт нефтепродуктов.

Об этом, как пишет RNS, на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

«Почему такой рост идет все-таки? Потому что мы все время акцизы новые вводим. А ведь ситуация в чем? Мы всегда спорим об этом в правительстве и не скрываем этого. Любое снижение экспортной пошлины, которая запирает немножко рынок, сразу приводит к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. И любое назначение акциза прямо транслируется в цену», — сказал он.

Артемьев возложил ответственность за принятие решений в этой сфере на политиков. «Это вопрос политиков, это вопрос депутатов. Если мы хотим пополнять дорожные фонды — мы увеличиваем акцизы, но мы увеличиваем и цены на рынке. Но при этом мы следим, чтобы она была в пределах инфляции», — сказал глава ФАС.

Артемьев добавил, что цены на бензин растут медленнее, чем цены в целом, из-за серьезной конкуренции в этом сегменте топливного рынка.


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