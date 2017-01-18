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18.01.2017 12:36

Доля новогодних подарков, купленных петербуржцами в кредит, выросла

Петербуржцы в 2016 году покупали новогодние подарки в кредит чаще, чем годом ранее, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй.

К примеру, в декабре жители Северной столицы взяли 46,1 тысячи займа на покупку потребительских товаров, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Траты по кредитным картам выросли на 8,2% к декабрю 2015 года, до 15,5 тыс. транзакций.

В НБКИ отмечают, что увеличение покупок в кредит наблюдалось и в других регионах России. В целом по стране количество выданных потребительских и «карточных» займов выросло на 5,5% и 6,6% соответственно. При этом объемы выданных средств по потребкредитам упали на 1,5%, до 147 млрд рублей, а в сегменте кредитных карт – на 12,8%, до 21,3 млрд рублей. Значит, средние суммы кредитов сократились.


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