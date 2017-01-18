Министр финансов Италии в Давосе: Европа генерирует проблемы

Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан раскритиковал ЕС за экономическую политику, которая создает проблемы для отстающих европейских стран, и за отсутствие экономического прогнозирования.

«Проблема Европы – это сама Европа. Манифестация популизма и разочарование сложившейся ситуацией – это Европа. Во многих (если не во всех) европейских странах говорят, что их проблемы образовались в Брюсселе или Франкфурте. Это проблема, потому что Европа раньше была решением проблем для отстающих стран, а теперь это абсолютно повернулось в другую сторону. Европа генерирует проблемы», – сказал Пьер Карло Падоан в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы, как те, кто отвечает за формирование и реализацию политики, должны предоставить видение, которого сейчас нет. Нам нужно видение, которое выразится в конкретных действиях в частном секторе. В других местах такое видение есть, вы можете согласиться или не согласиться с ним, но это тот вызов, который бросают нам Brexit и Трамп. У них есть видение, у нас нет, во всяком случае такого, которое могло бы сравниться по мощности импульса», – сказал он.