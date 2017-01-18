30 тысяч семей Северо-Запада приобрели жилье в кредит от Сбербанка по программе господдержки

По итогам реализации программы господдержки ипотеки в Северо-Западном банке Сбербанка было выдано кредитов на 59,4 млрд рублей. Всего выдано более 30 тысяч кредитов. Их средняя сумма составила 1,9 млн рублей. В 2016 году льготные кредиты по ипотеке с государственной поддержкой в Северо-Западном банке Сбербанка получили почти 19 тысяч семей на сумму 35,6 млрд рублей.

Для сравнения: Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год выдал ипотечных кредитов на 17,6 млрд рублей, около 75% из них прошли по программе господдержки. В ВТБ24 ожидают, что итоговая цифра по ипотеке в Петербурге будет близка к 30 млрд рублей.

«Ипотека стала драйвером для бизнеса, обеспечивая рост кредитного портфеля физических лиц. При этом доля просроченной задолженности по жилищным кредитам остается минимальной – 0,75%», – прокомментировал итоги минувшего года председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

В Петербурге за минувший год застройщики сдали более 3,1 млн кв. м жилья (почти на 100 тыс «квадратов» больше итогов предыдущего), или 57,4 тысячи квартир.