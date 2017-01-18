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18.01.2017 15:48

30 тысяч семей Северо-Запада приобрели жилье в кредит от Сбербанка по программе господдержки

По итогам реализации программы господдержки ипотеки в Северо-Западном банке Сбербанка было выдано кредитов на 59,4 млрд рублей. Всего выдано более 30 тысяч кредитов. Их средняя сумма составила 1,9 млн рублей. В 2016 году льготные кредиты по ипотеке с государственной поддержкой в Северо-Западном банке Сбербанка получили почти 19 тысяч семей на сумму 35,6 млрд рублей.

Для сравнения: Банк «Санкт-Петербург» за 2016 год выдал ипотечных кредитов на 17,6 млрд рублей, около 75% из них прошли по программе господдержки. В ВТБ24 ожидают, что итоговая цифра по ипотеке в Петербурге будет близка к 30 млрд рублей.

«Ипотека стала драйвером для бизнеса, обеспечивая рост кредитного портфеля физических лиц. При этом доля просроченной задолженности по жилищным кредитам остается минимальной – 0,75%», – прокомментировал итоги минувшего года председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

В Петербурге за минувший год застройщики сдали более 3,1 млн кв. м жилья (почти на 100 тыс «квадратов» больше итогов предыдущего), или 57,4 тысячи квартир.

Справка:

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк превысил 200 млрд рублей.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
17.01.2017 11:40
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Банк «Санкт-Петербург» установил кредитный лимит в размере 6,5 млрд руб. для ЗАО «Торговый Дом «ПЕРЕКРЕСТОК» - одной из операционных компаний группы X5 RetailGroup.
ПАО «Сбербанк России»
16.01.2017 14:47
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 889 млрд рублей
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ПАО «Сбербанк России»
30.12.2016 13:30
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