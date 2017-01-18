Части ЗВО проверили иностранные военные инспекторы

В ЗВО заканчивают работу группы иностранных военных инспекторов, об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"В соответствии с требованиями Венского документа 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности в Западном военном округе (ЗВО) завершают работу три инспекционные группы состоящие из представителей Германии, Бельгии, Франции, Сербии, Финляндии и Канады.

На территории Московской, Ивановской, Воронежской и Нижегородской областей, представители вооружённых сил иностранных государств убедились в соблюдении Российской Федерацией выполнения международных соглашений в области укрепления доверия и безопасности, а также ознакомились с ходом обучения, жизни и быта в воинских формированиях и боевых частях, а также совершили облёт ряда полигонов округа", – сказал он.

Группы иностранных военных инспекторов ежегодно проверяют соблюдение международных договорённостей группировками сил и войск Западного военного округа, добавил он.