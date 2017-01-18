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18.01.2017 11:45

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
«ЮИТ Санкт-Петербург»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.

«ЮИТ присутствует на рынке уже более ста лет, и мы являемся не просто компанией, ориентированной только на получение прибыли, а выступаем как крупная единица социума, которая выполняет также и важные общественные функции. Мы стремимся улучшать жизнь, как наших клиентов, так и всего общества в созвучии с нашей миссией «создание благоприятной среды для жизни», – комментирует Теему Хелпполайнен, глава бизнес-сегмента «Жилищное строительство, Россия».

Кампания «100 Добрых Дел» впервые была запущена в Финляндии в 2012 году, в честь столетнего юбилея концерна. В 2017 году кампания стартует и в России. Все желающие, подходящие под условия кампании, смогут подать заявку через специальный раздел на российском сайте концерна www.yit.ru.

Конечными получателями Доброго Дела могут стать некоммерческие общества, объединения, организации, учебные заведения, детские сады, дома престарелых и т.д. Таким образом, Добрым Делом может стать, например, строительство качелей для детского сада, оказание помощи при обустройстве помещений школ или домов престарелых, выступление в роли экспертов на мероприятиях для студентов и т.д.

Мы верим, что делать Добрые Дела и помогать людям – это очень важно и одновременно очень приятно, и надеемся, что кампания «100 Добрых Дел» найдет отклик в обществе и, таким образом, мы сможем помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

О концерне ЮИТ

ЮИТ является новатором в области строительства, мы создаем устойчивую городскую среду: строим жилье и коммерческие помещения, объекты инфраструктуры и осуществляем комплексную застройку территорий. Мы уделяем особое внимание созданию первоклассного клиентского опыта, высокому качеству и постоянному развитию наших многосторонних навыков. Территория нашей деятельности охватывает Финляндию, Россию, страны Балтии, Чехию, Словакию и Польшу. Наше видение будущего – быть на шаг впереди, с заботой и ответственностью перед нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Концерн ЮИТ имеет более чем 100-летний опыт работы и сильные позиции на рынке: в Финляндии концерн является крупнейшим застройщиком в сфере жилой недвижимости и одним из лидеров по возведению объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры, а в России – крупнейшей иностранной компанией в области жилищного строительства. В России концерн начал свою деятельность в 1961 году и на текущий момент представлен своими региональными подразделениями в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Казани.

ЮИТ обеспечивает работой около 5 300 человек в восьми странах. В 2015 г. наш торговый оборот составил 1,7 млрд евро. Акции ЮИТ котируются на Хельсинской бирже NASDAQ OMX Helsinki Oy.

www.yitgroup.com

 

 


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ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
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