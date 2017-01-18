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18.01.2017 12:00

Трамп на инаугурации будет потчевать гостей омарами и говядиной на гриле

Телеканал CNN рассказал о меню обеда избранного президента США Дональда Трампа в честь инаугурации. Нового главу государства будут угощать, в частности, блюдами из омаров, креветок и говядины.

Организатором обеда в здании Капитолия выступит совместный комитет конгресса США. Мероприятие традиционно проводится для президента и вице-президента после инаугурации. Обычно гостям предлагают блюда, характерные для родных штатов нового руководства страны. В 2017 году меню представляет в основном калифорнийскую кухню, хотя Трамп – уроженец Нью-Йорка, а Майк Пенс родился в Индиане.

На обеде подадут омаров и креветок с шафрановым соусом и арахисовой крошкой, говядину на гриле с темным шоколадом и другими ингредиентами, шоколадное суфле, вишнево-ванильное мороженое, а также различные спиртные напитки.

Источник: Газета.ру


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