Мошенники с «польским кошельком» выманивали деньги у петербуржцев

Петербургская полиция задержала мошенников, которые по классической схеме «теряли» кошелек и выманивали у подобравших его петербуржцев крупные суммы.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленников взяли с поличным 17 января в районе двух часов дня у дома №9 по Тихорецкому проспекту, где мошенники раз оставили петербуржца без 135 тысяч рублей.

Выяснилось, что двое мужчин 46 и 48 лет ловили жертв на кошелек с деньгами. Действовали по отработанной схеме, которую в криминальной среде именуют «польский кошелек»: мошенники «теряли» бумажник, ждали, пока кто-нибудь его подберет, потом догоняли жертву и просили вернуть находку. В процессе выяснялось, что денег в кошельке было значительно больше, и хозяин имущества настоятельно просил вернуть недостающее. Предложение подкреплялось настолько весомыми аргументами, что пострадавшие выворачивали карманы.

Полиция установила, что за плечами подозреваемых несколько аналогичных преступлений. Так, по версии следствия, они в ноябре 2016 года все по той же схеме отобрали у петербурженки 20 тысяч рублей на Богословском кладбище, а месяц спустя, более удачно «обронив» кошелек у дома №45 на улице Пархоменко, получили двести тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять причастность подозреваемых к другим похожим преступлениям.