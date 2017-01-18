Силовики России и Таджикистана задержали в Петербурге главаря наркогруппировки

Главаря наркогруппировки задержали в Петербурге. Операцию проводили спецслужбы России и Таджикистана.

Как сообщила пресс-служба Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана, в Северной столице задержали россиянина, возглавлявшего группировку по торговле наркотиками на территории города. Спецоперацию провели силовики двух стран. У мужчины при себе были пять килограммов наркотика.

«Следственным управлением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело», – добавили в пресс-службе.

Ведется розыск остальных участников преступной группы.