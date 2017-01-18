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18.01.2017 11:40
13 Комментариев

Замшину улицу заливает кипятком

Трубу с горячей водой прорвало на Замшиной улице в Петербурге в среду, 18 января. На место выехала бригада «Теплосетей».
Замшину улицу заливает кипятком

Как сообщили «Фонтанке» читатели, Замшина улица затоплена кипятком от Мечникова до Блюхера. По предварительной информации, прорвало трубу ГВС напротив дома №74 по Замшиной улице. По сообщениям очевидцев, на месте дежурят сотрудники полиции, которые не дают пешеходам попасть в кипяток. Из-за прорыва ограничено движение общественного транспорта.

Замшину улицу заливает кипятком

«На место выехала ремонтная бригада», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».


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комментарии пользователей (13)
Snaky
18 января 2017 г. 15:04
jukigor:
))) ну, читайте...
Ой нимагу. Ой ржу чёта. :)))
Снимок
Снимок
Снимок
werius
18 января 2017 г. 14:57
Borze: А жить-то на ней....
jukigor
18 января 2017 г. 14:56
DMaster: Материал с сайта Комитета по культуре Санкт-Петербурга. ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 февраля 2006 года № 117 О Реестре названий объектов городской среды — http://www.kupsilla.ru/reestr/reestr.htm Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2006 № 117 ....1.1.6. Официальная форма — форма топонима, употребляющаяся в официальных документах, на адресных и дорожных указателях, в справочной и картографической продукции, в рекламе и публикациях в средствах массовой информации (кроме литературно-художественных публикаций... ... Примечания. 1. Перечень всех проездов Санкт-Петербурга, названия которых содержат форму краткого притяжательного прилагательного женского рода: Бармалеева ул., Гусева ул. (Б.Охта), Жукова ул. (г.Сестрорецк), Замшина ул., Б.Зеленина ул., М.Зеленина ул., Глухая Зеленина ул., Ильмянинова ул. (г.Кронштадт), Карташихина ул., Комарова ул., Крюкова ул., Куракина ул., Миронова ул., Ольгина ул., Опочинина ул., Осокина ул. (г.Кронштадт), Остоумова ул., Панфилова ул., Перфильева ул., Плуталова ул., Подрезова ул., Полозова ул., Рашетова ул., Репищева ул., Рюхина ул., Сегалева ул., Старцева ул., Тарасова ул., Тосина ул., Шамшева ул., Шарова ул., Эсперова ул. ))) ну, читайте... и жил я на Мечникова, и ул. всегда была Замшина, а не Замшиная... Замшиной... Известно, что Замшин — совершенно реальный исторический персонаж, врач и землевладелец. Но названа улица не в его честь, а именно по принципу принадлежности надела — таким образом, прилагательное в наименовании притяжательное и склоняться должно соответственно: на Замшиной. — и почему "прилагательное"??? Надел ЧЕЙ? Замшина.
Snaky
18 января 2017 г. 14:27
Теркин:
Невскуй проспект
Фи, маэстро. Проспект Невского. Учитесь говорить на русский!
DMaster
18 января 2017 г. 14:23
jukigor:
не Замшиной, а Замшина!!!
Читайте: http://www.fontanka.ru/2010/12/07/153/
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