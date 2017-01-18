Замшину улицу заливает кипятком
Трубу с горячей водой прорвало на Замшиной улице в Петербурге в среду, 18 января. На место выехала бригада «Теплосетей».
Как сообщили «Фонтанке» читатели, Замшина улица затоплена кипятком от Мечникова до Блюхера. По предварительной информации, прорвало трубу ГВС напротив дома №74 по Замшиной улице. По сообщениям очевидцев, на месте дежурят сотрудники полиции, которые не дают пешеходам попасть в кипяток. Из-за прорыва ограничено движение общественного транспорта.
«На место выехала ремонтная бригада», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга».