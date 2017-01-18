В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Единороссы в ЗакСе Петербурга подрались с яблочником Амосовым из-за принятия постановления по Исаакиевскому собору.

Яблочник Михаил Амосов выступил против принятия постановления "Единой России" и ЛДПР в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. В частности, он заявил, что хочет внести поправки в постановление, однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров его проигнорировал.

"Это не по-христиански, – заявил Амосов и начал скандировать. – Я за поправки, дайте сроки на поправки!".

Выкрикивая лозунг, он начал ходить по залу заседаний. Спустя 5 минут его окружили депутаты из партии власти и попытались утихомирить. Двое депутатов Юрий Бочков и Сергей Купченко даже схватили за руки Амосова, однако депутат вырвался и продолжил выкрикивать свои требования. Стычка завершилась спустя несколько минут не в пользу Амосова.