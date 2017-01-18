Бегун Шубенков решил соревноваться под нейтральным флагом

Чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

«Я еще летом принял решение выступать под нейтральным флагом и отправил документы в IAAF, тогда мне отказали. Сейчас для меня это единственный шанс попасть на международные соревнования, я вновь отправил документы, ждем результатов», — заявил он «Р-Спорту».

На данный момент Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА) бессрочно дисквалифицирована. Из-за этого российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.