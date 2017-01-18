Аэропорт Пулково вводит тариф на поиск потерянного багажа пассажиров

Оператор Пулково – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – вводит для авиакомпаний новый тариф. С 1 февраля авиаперевозчики начнут платить аэропорту за такую услугу, как розыск багажа пассажиров в случае его неприбытия в Пулково.

Корреспонденту «Фонтанки» в ВВСС пояснили, что потребителями новой услуги будут исключительно авиакомпании, пассажиров нововведение не коснется.

«Аэропорт по-прежнему будет принимать заявления на розыск багажа непосредственно от пассажиров и вводить информацию в систему розыска», – заявили «Фонтанке» в ВВСС.

Представители ВВСС добавили, что новый тариф для авиаперевозчиков уже определен. Поиск потерянного багажа в течение пяти суток обойдется перевозчику в 955 рублей без НДС за одно место багажа.

С аэропортом Пулково сотрудничают 70 российских и зарубежных перевозчиков. Как сообщала «Фонтанка», пассажирооборот аэропорта Санкт-Петербурга по итогам 2016 года составил 13,3 млн человек.