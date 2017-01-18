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18.01.2017 11:15
149 Комментариев

"Единая Россия" и ЛДПР обратились к Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора

Две фракции ЗакСа Петербурга – "Единая Россия" и ЛДПР обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу РПЦ Исаакиевского собора.

Отметим, что накануне спикера ЗакСа Вячеслава Макарова об этом попросил митрополит Варсонофий.

Напомним, что постановлением Смольного предусмотрена передача собора в течение двух лет, при этом специалисты отмечали, что фактически потребуется гораздо больше времени, тот же музей религии из Казанского собора переезжал более 10 лет.

Как отмечается в обращении к Мединскому, значимость передачи храма подтверждается тем, что на божественные литургии ходят тысячи верующих, а передачу храма поддержали миллионы православных.

Против обращения высказались оппозиционные фракции городского парламента. В частности, Максим Резник заявил, что ему не ясно, почему этот вопрос поставлен в повестку дня и "куда делись те 20 лет совместной работы музея и РПЦ". "Те, кто ставит вопрос в таком контексте, обвиняя несогласных в разжигании розни, сами ее разжигают. Так можно костры инквизиции начать разжигать", – добавил он.

Яблочник Борис Вишневский заявил, что решение о передаче собора принято с нарушениями законодательства. Эсер Алексей Ковалев подчеркнул, что авторы постановления об ускорении передачи Исаакия раньше были коммунистами и проповедовали атеизм. "Православные здравые люди против такого решения вопросов. 120 предметов из Сампсониевского собора передают год. Сколько будут передавать 13 тысяч предметов?" – добавил Ковалёв.

В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что у него есть претензии к директору музея Николаю Бурову: "Музею в своё время передавали 1160 предметов, а не 13 тысяч. Надо проверить, не торгуют ли там ценностями?". Он добавил также, что не доверяет самому Бурову, который ведёт иностранную гастрольную деятельность и зарабатывает почти 7 млн рублей в год. Яблочник Михаил Амосов призвал коллег вспомнить историю: храм строился за счёт государственной казны, затем существовал в союзе Церкви и музея. "В постановление надо внести поправки, чтобы музейная деятельность в соборе сохранилась", – заявил он.

А в КПРФ сообщили, что сохранение музейных ценностей не может быть соблюдено при формулировке "в скорейшие сроки", а здание собора находится под охраной ЮНЕСКО. Ольга Ходунова призвала прислушаться к мнению музейщиков, в том числе Михаила Пиотровского, которые выступили против передачи храма РПЦ.

В поддержку запроса высказался единоросс Александр Ходосок, он также призвал проверить музей Исаакиевский собор на продажу двойных билетов. "Почитайте форумы. На очереди жалобы, билеты дорогие", – сказал депутат.

В заключительной речи спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что на крестные ходы приходили тысячи петербуржцев и заявил, что разделяет ответственность губернатора в решении передачи храма, так как это выполнение федерального закона. "Меня насторожила фраза в речи Вишневского: "все только начинается". Это скрытая угроза? Не мы первые начали провоцировать и подстрекать", – ответил он оппозиционерам, добавив, что за 32 года ни разу не встретил атеистов в армии.

За обращение к Мединскому проголосовали 42 депутата, 8 – против.

Стоит добавить, что обращение к губернатору от оппозиционных фракций с вопросом о причине изменения позиции по Исаакиевскому собору ЗакС отклонил.


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комментарии пользователей (149)
Альтруист-2
18 января 2017 г. 15:03
Ex-Cop: Интересные строки, это о чём? "А к рассвету в огонь опять, И народ ВПЕРЕДИ — без счёта" Это песня про политрука загранотряда?
vredina
18 января 2017 г. 15:01
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров не станет применять санкции к депутатам, участвовавшим в потасовке в городском парламенте. Об этом спикер сообщил журналистам по завершении первого пленарного заседания новой сессии ЗакСа. Макаров считает, что "парламент – это место для дискуссий", просто сегодняшняя дискуссия вокруг судьбы Исаакиевского собора набрала слишком большой градус. – Взаимных оскорблений не было, поэтому это нормальная рабочая ситуация, – заявил спикер. Напомним, сегодня на пленарное заседание городского парламента был внесен проект постановления об обращении к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Депутат Амосов хотел внести поправки в проект постановления, но "яблочнику" не дали обратиться к коллегам с трибуны. Он продолжал излагать свое предложение с места, после чего его обступили единороссы и принялись толкать в плечо и хватать за руку. Оппозиционные депутаты готовы были вступиться за своего товарища, но до массовой драки в городском парламенте дело не
дошло.https://www.zaks.ru/new/archive/view/163754
Яната
18 января 2017 г. 14:54
AEG: В 2016 году власти передали Русской православной церкви 133 различных объекта. Источник: http://runews24.ru/religion/17/01/2017/6763b8fc17bc8b4cd30805e03a93a7ea Новости онлайн: http://runews24.ru/ Аппетит приходит во время еды! :)) "Ты же лопнешь, деточка! — А ты налей и отойди!" (с)
Яната
18 января 2017 г. 14:50
vredina: Ф. вообще должна sb1203 доплачивать: он посещаемость сайта увеличивает, рейтинг повышает. :)
murzik1917
18 января 2017 г. 14:50
Как они торопятся гундяеву подлизнуть... гундяев не бог, а человек, и подлизывай ему или нет, в рай не попадешь...
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