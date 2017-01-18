"Единая Россия" и ЛДПР обратились к Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора

Две фракции ЗакСа Петербурга – "Единая Россия" и ЛДПР обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу РПЦ Исаакиевского собора.

Отметим, что накануне спикера ЗакСа Вячеслава Макарова об этом попросил митрополит Варсонофий.

Напомним, что постановлением Смольного предусмотрена передача собора в течение двух лет, при этом специалисты отмечали, что фактически потребуется гораздо больше времени, тот же музей религии из Казанского собора переезжал более 10 лет.

Как отмечается в обращении к Мединскому, значимость передачи храма подтверждается тем, что на божественные литургии ходят тысячи верующих, а передачу храма поддержали миллионы православных.

Против обращения высказались оппозиционные фракции городского парламента. В частности, Максим Резник заявил, что ему не ясно, почему этот вопрос поставлен в повестку дня и "куда делись те 20 лет совместной работы музея и РПЦ". "Те, кто ставит вопрос в таком контексте, обвиняя несогласных в разжигании розни, сами ее разжигают. Так можно костры инквизиции начать разжигать", – добавил он.

Яблочник Борис Вишневский заявил, что решение о передаче собора принято с нарушениями законодательства. Эсер Алексей Ковалев подчеркнул, что авторы постановления об ускорении передачи Исаакия раньше были коммунистами и проповедовали атеизм. "Православные здравые люди против такого решения вопросов. 120 предметов из Сампсониевского собора передают год. Сколько будут передавать 13 тысяч предметов?" – добавил Ковалёв.

В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что у него есть претензии к директору музея Николаю Бурову: "Музею в своё время передавали 1160 предметов, а не 13 тысяч. Надо проверить, не торгуют ли там ценностями?". Он добавил также, что не доверяет самому Бурову, который ведёт иностранную гастрольную деятельность и зарабатывает почти 7 млн рублей в год. Яблочник Михаил Амосов призвал коллег вспомнить историю: храм строился за счёт государственной казны, затем существовал в союзе Церкви и музея. "В постановление надо внести поправки, чтобы музейная деятельность в соборе сохранилась", – заявил он.

А в КПРФ сообщили, что сохранение музейных ценностей не может быть соблюдено при формулировке "в скорейшие сроки", а здание собора находится под охраной ЮНЕСКО. Ольга Ходунова призвала прислушаться к мнению музейщиков, в том числе Михаила Пиотровского, которые выступили против передачи храма РПЦ.

В поддержку запроса высказался единоросс Александр Ходосок, он также призвал проверить музей Исаакиевский собор на продажу двойных билетов. "Почитайте форумы. На очереди жалобы, билеты дорогие", – сказал депутат.

В заключительной речи спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что на крестные ходы приходили тысячи петербуржцев и заявил, что разделяет ответственность губернатора в решении передачи храма, так как это выполнение федерального закона. "Меня насторожила фраза в речи Вишневского: "все только начинается". Это скрытая угроза? Не мы первые начали провоцировать и подстрекать", – ответил он оппозиционерам, добавив, что за 32 года ни разу не встретил атеистов в армии.

За обращение к Мединскому проголосовали 42 депутата, 8 – против.

Стоит добавить, что обращение к губернатору от оппозиционных фракций с вопросом о причине изменения позиции по Исаакиевскому собору ЗакС отклонил.