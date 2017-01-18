ВЦИОМ: Больше половины россиян одобряет арест Улюкаева

С арестом бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева согласны две трети жителей России. Хотя тюремное заключение для подозреваемых в коррупции одобрило только 20% населения.

Россияне предпочли бы наказывать уличенных во взяточничестве представителей власти ударом по кошельку (38%) и запретом занимать руководящие должности (28%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 18 января. Несмотря на то, что тюремное заключение (20%) занимает лишь третью строчку в списке адекватных наказаний, на один процент опередив конфискацию имущества, скандальные задержания последних полутора лет получили широкую поддержку среди населения. Так, только небольшой процент россиян высказался против арестов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева (4%), бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (2%), бывших губернаторов Александра Хорошавина (2%), Никиты Белых (3%) и Вячеслава Гайзера (2%).

Также среди санкций для «нечистых на руку» чиновников 15% жителей России выбрали общественные работы. Ещё 3% населения предпочитают бороться с коррупцией радикально и высказались за смертную казнь.