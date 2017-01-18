92-летний Джордж Буш-старший попал в больницу

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в одну из больниц штата Техас, сообщил 18 января телеканал KHOU 11 со ссылкой на представителя политика Джина Бекера.

По словам Бекера, состояние экс-главы Белого дома оценивается как стабильное, он "чувствует себя нормально". Он также добавил, что Буша-старшего должны выписать через несколько дней.

При этом Бекер отказался называть причину госпитализации.

Буш-старший, которому сейчас 92 года, был президентом США в 1989 — 1993 годах.