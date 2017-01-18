В Донбассе готовы к переговорам с Савченко при наличии у нее полномочий

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отреагировали на заявление депутата украинской рады Надежды Савченко о необходимости разрешить ситуацию в Донбассе мирным путем.

Ранее Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе можно решить лишь невоенным путем при временном отказе от Крыма.

По словам полпреда ЛНР Владислава Дейнего, такие высказывания дают повод предполагать «наличие некой внутриэлитной игры в Киеве».

«Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает», — заявил он.

В правительстве ДНР также заявили, что пока Савченко не наделена соответствующими полномочиями переговорщика, ее высказывания носят частный характер, не исключив при этом, что она может быть наделена достаточными полномочиями.