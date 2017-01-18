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18.01.2017 11:50

Зимняя засада

Зиму нельзя назвать любимым сезоном автолюбителей. Холода и снег приносят владельцам транспортных средств множество проблем.
Зимняя засада
www.in-touch.ru

Это и дополнительные расходы на замену покрышек, покупку «незамерзайки», частую мойку, и такие сезонные опасности, как гололед, снег, падающий с крыш, и разрядившийся аккумулятор.

Тем не менее зима может длиться в наших краях до шести месяцев, и большинство водителей не готовы отказаться от комфортного передвижения на личном автомобиле в это время года. Как же минимизировать сезонные риски?

День жестянщика

В последнее время в открытом доступе появилось большое количество официальных и экспертных данных, позволяющих проанализировать статистику ДТП. Так, в октябре 2016 года ГИБДД опубликовала более 306 тысяч карточек ДТП по всей России, что позволяет достаточно точно определить, где, когда и с кем аварии происходят чаще всего.

www.in-touch.ru
www.in-touch.ru

На удивление, зима не является самым аварийноопасным сезоном. Гораздо больше ДТП происходит с июня по октябрь. Но именно в холодное время года случаются самые обидные аварии, когда от ДТП не спасает ни повышенное внимание, ни сниженная скорость. Жителям мегаполисов не понаслышке знакомо такое понятие, как «день жестянщика». Резкие перепады температуры, обильные снегопады и гололедица становятся причиной не только многокилометровых пробок, но и и тысяч мелких ДТП, от которых не застрахованы даже самые опытные водители.

Рутинная поездка по городу зимой становится похожа на русскую рулетку, ведь ремонт даже после незначительной аварии может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому водители, которые заранее позаботились о КАСКО чувствуют себя гораздо увереннее на дороге в это время года.

Кара небесная

Еще одна актуальная зимняя проблема – это падение снега, наледи и сосулек с крыш, которое представляет большую опасность не только для пешеходов, оказавшихся поблизости, но и для автомобилей, припаркованных возле здания. В большом городе сложно найти место для безопасной стоянки. Причиной падения снега и сосулек может быть не только оттепель, но и действия коммунальных служб.

www.in-touch.ru
www.in-touch.ru

Звонить в ГИБДД в данном случае бесполезно, и стандартный полис ОСАГО не поможет компенсировать убытки. Это связано с тем, что по правилам дорожного движения ДТП – «это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием…»

Что же делать пострадавшему автолюбителю? Можно попробовать добиться справедливости через суд, подав иск против организации, которая отвечает за уборку снега с крыши конкретного дома. Только для начала убедитесь, что у вас достаточно времени для хождения по инстанциям, да и помощь грамотного юриста не помешает.

Гораздо проще проблема решается для автовладельцев, застрахованных по КАСКО в INTOUCH. Им даже не придется вызывать полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Если ущерб автомобилю нанесен любым отскочившим или упавшим предметом, можно просто позвонить в компанию и незамедлительно получить направление на станцию техобслуживания.

Вечная мерзлота

Чуть больше недели назад в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха опустилась до -30°C. В результате тысячи автомобилистов не смогли открыть или завести машины. Еще меньше повезло тем, кто в это время находился далеко от дома. Цены на услуги сервисных служб в эти дни начинались от 5000 руб.

www.in-touch.ru
www.in-touch.ru

В такие моменты всем хочется иметь надежного товарища-автомеханика, который оперативно приедет и спасет из «ледяного плена». Всем читателям fontanka.ru компания INTOUCH дарит услугу «Техническая помощь» при покупке полиса КАСКО до 1 марта 2017 года. Если ваша машина неисправна и не может передвигаться своим ходом, мы оперативно направим автомобиль техпомощи, оснащенный оборудованием и инструментом, необходимым для проведения ремонта на дороге. Чтобы получить подарок, не забудьте назвать оператору кодовое слово «Фонтанка» при оформлении полиса.

СМИ2
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