Deutsche Bank дал прогноз по ослаблению антироссийских санкций
Вероятность ослабления санкций США в отношении России в марте-апреле 2017 года составляет 65%, считают неназванные аналитики Deutsche Bank, мнение которых приводит агентство Блумберг.
Эксперты отмечают позитивную риторику Трампа в отношении России и возможное сотрудничество двух стран на Ближнем Востоке. А решение ослабить санкции со стороны США может повлиять и на санкции Евросоюза, полагают аналитики. При этом основными рисками с точки зрения отмены санкций являются обвинения России в хакерских атаках и сопротивление этому отдельных американских сенаторов, считают эксперты.
Если санкции будут отменены, доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа РФ (ОФЗ) может вырасти до 35% с нынешних 30%, считают эксперты. Кроме того, Deutsche Bank ожидает повышения суверенного рейтинга России от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings в 2017 году.
Также банк, исходя из такого своего анализа ситуации, ожидает удорожания рубля и рекомендует инвесторам покупать российскую валюту, пока отмена санкций не заложена в ее цену.
Источник: РИА Новости
Справка:
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.
Ранее в январе президент США Барак Обама продлил санкции на год.