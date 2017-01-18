В петербургском ЗакСе освятили воду

В домовом храме Мариинского дворца утром 18 января, в крещенский сочельник, совершили Божественную литургию. После нее там состоялся молебен по случаю начала нового законодательного сезона в Петербурге.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", службу посетили порядка 20 депутатов, в том числе представители "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР и "Партии Роста". Во время молебна парламентариев поздравили с предстоящими церковными праздниками и напутствовали к жизни в православной вере.

Кроме того, после молебна в фойе Мариинского дворца прошёл обряд освящения воды. Теперь любой парламентарий сможет, не отходя от места службы, выпить святой воды.