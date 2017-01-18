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18.01.2017 09:57

Глава ВЭБ рассчитывает на потепление в экономических связях России и США

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков рассчитывает на потепление в экономических связях России и США.

«Все надеемся (на потепление в экономических связях России и США. – Прим. ред.), можно сказать так. Сложно сказать, сложно предсказывать – надежда, конечно, присутствует, но мы в своих планах не закладываем такой сценарий вообще», — сказал Горьков в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также подчеркнул, что в новой стратегии развития не заложены моменты, связанные с возможным ослаблением санкционного режима.

Ранее сообщалось, что ВЭБ не готовится к положительному изменению санкций в 2017 году.

 

Источник: "Газета.ру"


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