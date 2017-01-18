Половина американцев верит во вмешательство Москвы в ход выборов президента США

Более 50% американцев верят в то, что правительство России вмешивалось в президентские выборы США 2016 года. Такие данные были получены в ходе нового опроса Wall Street Journal и NBC News.

Около 51% опрошенных заявили, что они поверили в то, русские вмешивались в выборы посредством хакерских атак. При этом только 26% из этого числа сказали, что, по их мнению, хакерские атаки оказали влияние на исход выборов, в то время как 63% респондентов отметили, что сомневаются в оказании влияния этих атак на исход прошедших выборов.

Еще 36% опрошенных заявили, что не верят, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

Треть американцев, принявших участие в опросе, также считает, что избранного президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина связывают слишком дружеские отношения, что плохо для президента США. 24% опрошенных заявили, что отношения между двумя политиками не особо дружественные. Большинство же опрошенных не смогли однозначно ответить на этот вопрос, отмечает WSJ.

Wall Street Journal и NBC News проводили свой опрос в период с 12 по 15 января. В нем приняла участие 1 тыс. взрослых респондентов.