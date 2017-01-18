Из банка на Ленинском воры унесли сейф

Злоумышленники пробрались в банк в Красносельском районе Петербурга поздно вечером 17 января. Воры смогли вынести из банка сейф.

Как стало известно «Фонтанке», в минувший вторник, 17 января, неизвестные, отжав входную дверь, проникли в помещение филиала Росгосстрахбанка на Ленинском проспекте, 93, и вынесли оттуда металлический сейф. Сигнализация сработала за несколько минут до полуночи. Наряд полиции прибыл на место происшествия в течение пяти минут, но воров уже не застал. Сколько денег лежало в сейфе, неизвестно.

Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.