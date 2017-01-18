Власти Крыма пригласили Ле Пен посетить полуостров

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что жители Крыма будут рады визиту кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«В Крыму, безусловно, были бы рады ее приезду. Мы в Крыму рады всем, тем более тем политическим деятелям, которые позитивную занимают позицию в отношении нашей республики», — сказал Мурадов.

Вице-премьер выразил мнение, что точка зрения по отношению к Крыму, которой придерживается Ле Пен, будет преобладать в мировой политике.

Ранее кандидат в президенты Франции, Марин Ле Пен пообещала официально признать Крым частью России в случае победы на президентских выборах.