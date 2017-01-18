Трамп попросил вернуть билеты отказавшихся посетить его инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решившие бойкотировать его инаугурацию должны вернуть свои билеты.

"Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию. — Прим. ред.), все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты", — заявил Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир 18 января.

Как сообщалось ранее, более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать предстоящую 20 января инаугурацию Трампа.