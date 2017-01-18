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18.01.2017 08:53

На Каменноостровском нашли тело с татуировкой дракона

Труп мужчины нашли в подвале в Петроградском районе Петербурга в минувший вторник. Личность погибшего пока установить не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», тело неизвестного мужчины обнаружили вечером 17 января в подвале дома 18/11 по Каменноостровскому проспекту. На вид погибшему около 40-45 лет, внешних признаков насильственной смерти, впрочем, как и документов, не обнаружили. Единственная яркая примета – татуировка дракона на животе.

Проводится проверка.

 


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