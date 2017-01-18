В «Галерее» задержали подозреваемого в нападении на школьницу
Мужчина попытался изнасиловать школьницу в центре Петербурга в минувший вторник. Полиция задержала подозреваемого.
Как стало известно «Фонтанке», 17 января в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её десятилетнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный мужчина, а происходило всё в ТРЦ «Галерея». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который ещё не успел покинуть торговый центр. Им оказался 26-летний приезжий.
Обстоятельства происшествия будет выяснять Следственный комитет.