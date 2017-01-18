В Красноярске из морга пропало тело старушки

Следователи выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины из морга в Красноярске, которое, по одной из версий, могли похитить, сообщила официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Шаманская.

По предварительной версии следствия, 6 декабря 2016 года в отдел экспертизы, расположенный на улице Партизана Железняка, 1 "ж", поступило тело 88-летней женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы. На следующий день было проведено исследование, "после которого санитаром тело транспортировано в холодильную камеру, расположенную на цокольном этаже морга".

Двенадцатого декабря 2016 года в регистратуру морга обратилась родственница умершей, которой сотрудники морга не смогли выдать тело, так как обнаружили, что его нет на месте.

По факту пропажи СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении", — сказала Шаманская.