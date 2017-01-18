8 расчетов тушили горящую на Шелгунова автомастерскую

Серьезный пожар произошел ранним утром 18 января в Невском районе Петербурга. Там загорелась автомастерская.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о происшествии поступила в половине шестого утра. На улице Шелгунова, 34, загорелся металлический ангар, приспособленный под автомастерскую.

"Происходило горение обстановки на площади 450 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ведомства.

8 расчетов боролись с пожаром по повышенному номеру сложности 1-бис. В 06.05 огнеборцам удалось локализовать возгорание. В данный момент продолжается проливка и разборка горевших конструкций.

По предварительным данным, никто не пострадал.