Обама почти помиловал информатора Wikileaks Мэннинг
Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору организации Wikileaks Брэдли Мэннингу, который выйдет на свободу 17 мая текущего года. Об этом сообщил Белый дом.
Изначально американский военнослужащий Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. После проведения суда над ним Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей приступил к проведению соответствующих процедур. Он также сменил имя – на Челси Мэннинг, передает ТАСС.
"Челси Элизабет Мэннинг… Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года", — приводит агентство РИА Новости отрывок из пресс-релиза Белого дома.
Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.
В феврале 2015 года стало известно, что Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен в место отбывания наказания. Заявление Мэннинга серьезно осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.