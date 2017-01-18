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18.01.2017 00:21

Армия Сирии вернула ряд позиций у Дейр-эз-Зора

Подразделения сирийской армии и отряды ополченцев вернули под контроль ряд потерянных ими позиций на подступах к Дейр-эз-Зору в 420 километрах от Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al-Mayadeen.

Войска вытеснили террористов «Исламского государства» (ИГ) с захваченных ими высот Джебель-эс-Сурда в районе расположения военного аэродрома, что позволило перебросить по воздуху воинские подкрепления.

Банды ИГ начали штурм аэродрома и городских районов, находящихся под защитой сирийской армии, в пятницу, 13 января. По данным командования, к Дейр-эз- Зору были заранее переброшены подкрепления, в том числе из соседнего Ирака и Пальмиры. Противник захватил армейские посты в пригороде Мухендисин и закрепился в предместьях Сарият-Джунейд, Макабис-эль-Баллук и Эль-Макабир.

Также сообщалось, что террористы смогли окружить авиабазу, захватив территорию бывшей воинской части и завода по производству каменных блоков.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в Мадинат-Уммаль на окраине города, куда просочились террористы. Защитники отбили их атаки в районе студенческого общежития и у эстакады Панорама на южном въезде в город.

Источник: Лента.ру


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