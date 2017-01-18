Белый дом: ИГ терпит поражение, но все еще представляет угрозу

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) терпит поражение, но все еще представляет угрозу, заявил во вторник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

"ИГ терпит существенное поражение. Эта группировка потеряла больше половины территорий, которые в свое время контролировала", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне, передает РИА Новости.

При этом Родс назвал успехом действия возглавляемой США международной коалиции в иракском Мосуле и сирийской Ракке. "Миф об установлении халифата был взорван. И сейчас ИГ — это именно террористическая группировка, а не государство", — добавил он.

Представитель Белого дома также обратил внимание на "серьезное сокращение притока иностранных боевиков и финансовых потоков". По его словам, "это говорит о деградации ИГ".

Вместе с тем, ключевой советник президента США Барака Обамы признал, что "угроза со стороны ИГ остается". По его словам, "потеряв возможность противостоять (коалиции) в военном плане, боевики нацелены на организацию терактов, особенно в Европе".