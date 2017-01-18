Олланд высказался за скорейшее начало Brexit

Президент Франции Франсуа Олланд во вторник заявил в разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что переговоры по Brexit должны начаться как можно скорее после официального уведомления Лондона о выходе из ЕС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Мэй выступила с большой речью про Brexit, в которой объявила, что страна покинет не только ЕС, но и общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС. Премьер заявила, что итоговый документ об условиях выхода Великобритании из ЕС, который будет принят по итогам переговоров с Евросоюзом, должен будет получить одобрение обеих палат британского парламента. Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет, напоминает РИА Новости.

По данным агентства, во вторник Олланд и Мэй провели телефонный разговор.

"Президент принял к сведению это разъяснение и отметил, что надеется на то, что переговоры начнутся как можно скорее после уведомления о запланированном выходе (из ЕС — ред.) в конце марта", — приводит агентство слова источника.