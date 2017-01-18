Life78 уволит более половины сотрудников

Сотрудникам петербургского телеканала Life78 объявили о реорганизации, в результате которой структура фактически вернется к своим истокам и станет региональным корпунктом, правда с большим, чем ранее, штатом.

Как рассказывают журналисты, на общем сборе 17 января руководство СМИ сообщило о намерении сократить все отделы, кроме оперативного. Предполагается, что увольнение коснется более 100 человек – корреспондентов, операторов, водителей, продюсеров. Они доработают до февраля, после чего канал перейдет на новый формат: трансляция федерального Lifenews и 10-минутные вставки петербургского вещания каждый час.

По словам собеседников «Фонтанки», часть руководящего состава получила предложение перейти на работу в Москву. Официальной причиной увольнения журналистов названа реорганизация канала. Напомним, это уже второе изменение формата Life78 и связанных с ним медиа за последнее время – в конце 2016-го года было закрыто радио Балтика (там ведется звуковая трансляция канала), а также прекращено студийное вещание на самом телеканале.

Информацию о переформатировании подтвердил в твиттере заместитель главного редактора Life78 Константин Придыбайло: «Чтоб не было слухов: да, мы сократились на 50%. Будет добавлен федеральный контент».

Напомним, что телеканал Life78 в Петербурге появился 1,5 года назад, заняв эфирную частоту 100ТВ после смерти основателя Балтийской медиагруппы Олега Руднова и перехода компании под управление генерального директора "News Media" Арама Габрелянова. Газеты БМГ прекратили существование в 2015 году. В прошлом году звучали предположения, что та же участь постигнет телеканал и радиостанцию. Тем не менее в разговоре с "Фонтанкой" глава медиахолдинга Арам Габрелянов опровергал данный вариант развития событий.

"Это бред. Life78 – выгодный проект, и закрывать его никто не собирается. Наоборот, мы сейчас будем все больше его развивать по сценарию московского Life", – говорил медиаменеджер.