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17.01.2017 23:34

Биатлонисты потребовали ввести миллионные штрафы за допинг

Биатлонисты ведущих сборных мира потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) увеличить штраф за употребление допинга с 200 тысяч евро (214,2 тысячи долларов) до 1 миллиона евро (1,07 миллиона долларов). Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz.

Помимо увеличения штрафа, в списке требований значатся пункты о сокращении на два года квоты на участие в соревнованиях для федерации, чей спортсмен уличен в использовании запрещенных препаратов, временном отстранении подозреваемых спортсменов, недопуске признанных виновными в употреблении допинга биатлонистов до Олимпийских игр и чемпионатов мира, сокращении финансовой поддержки таких биатлонистов от IBU.

15 января стало известно, что требования по ужесточению мер борьбы с допингом были выдвинуты на встрече биатлонистов в немецком Рупольдинге. В ней приняли участие более 170 спортсменов.

Источник: Лента.ру


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