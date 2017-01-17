Цукерберг отверг обвинения в краже технологий

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг опроверг обвинения в том, что принадлежащая ему компания украла технологию виртуальной реальности в интернет-пространстве, сообщает агентство Reuters.

ZeniMax Media подал в суд на Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности

Цукерберг выступил во вторник, 17 января, в федеральном суде штата Даллас и заявил в зале суда, что что эти утверждения являются ложными.

"Продукты Oculus основаны на технологии Oculus", — сказал он.

Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus Джон Кармэк. Он работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Цукерберг отрицает возможность использования Кармэком кода с бывшей работы.

"В нашем деле не существует общего кода", — заявил глава Facebook.