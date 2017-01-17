Еще
23:47 17.01.2017
Пришлите свою новость!
23:34
Биатлонисты потребовали ввести миллионные штрафы за допинг
23:26
Цукерберг отверг обвинения в краже технологий
23:10
Таяни избран новым председателем Европарламента
23:06
Петербуржцы приняли плановые работы за ЧП на электросетях
22:59
За курение на территории СПбГУ студентам грозят отчислением
22:53
Обама поздравил супругу с днем рождения
22:37
ДТП со скорой закончилось для петербуржца с ножом уголовным делом
22:31
Польских депутатов не пустили из Белоруссии в Россию
22:20
Изгнанный из суда Дацик уехал в “Кресты”
22:14
Обама не ответил на слова Путина о компромате на Трампа
22:04
Тимощук приехал в Севилью, где «Зенит-2» проводит сборы
21:56
Постпред США при ООН: Россия подрывает мировой порядок
21:50
Судовладелец отказался поднимать "Monni"
21:45
В Невском районе Петербурга массовое плановое отключение тепла
21:22
В Петербурге суд рассмотрит дело о мини-Майдане Павленского
21:15
Патриарх Кирилл из-за болезни не сможет служить на Крещение
21:10
Семья экс-вице-губернатора Петербурга требует от банка “Пересвет” 47,6 млн рублей
21:05
Метрополитен закончил тестирование прозрачных дверей на станции «Приморской» в Петербурге
19:52
Дацик удален со своего суда
19:47
Мэру польского Перемышля запретили въезд на Украину
19:39
Навальный ответил на упрёки дизайнера Лебедева
19:33
“ВКонтакте” заблокировали группу в защиту Исаакиевского собора
19:26
Дадин обжаловал перевод в алтайскую колонию
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд – 17 января
19:21
В Карелии будут судить фельдшера за игнорирование звонка тонущего на Сямозере ребенка
19:14
Смольный отложил согласование застройки 75 га в Ленсоветовском
19:09
Пресса назвала дату выхода Samsung Galaxy S8
19:03
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
18:58
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
18:54
Брошенную судоверфь на Петровской косе снесут под жилье
18:47
Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%
18:41
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
18:32
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
18:24
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
18:17
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
18:11
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
18:05
На рынке аренды квартир Петербурга подросли цены
17:55
ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым
17:50
В Строгановском дворце покажут историю нумизматики
17:47
Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google
17:42
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
17:38
Миллер и Додон поговорили о газе
17:29
Финны хотят открыть в Петербурге производство уборочной техники
17:21
Виллаш-Боашу вновь не нравится лимит. Теперь уже китайский
17:10
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
17:09
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
17:00
Додон: Молдавия хочет статуса наблюдателя в ЕврАзЭС
16:52
Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией
16:45
Купель у "Весёлого Роджера" в Кобоне готова к крещенским купаниям
16:42
На Пулковском шоссе поймали водителя с полуметровым мачете
16:38
Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
17.01.2017 23:10

Таяни избран новым председателем Европарламента

Итальянец Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уходящего председателя Европарламента Мартина Шульца. Он сосредоточится на выборах в Германии.

Новым главой Европарламента во вторник по итогам четвертого третьего тура голосования на пленарной сессии ассамблеи в Сстрасбурге избран представитель парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП), ведущей политической силы в Евросоюзе, 63-летний итальянец Антонио Таяни, заявил Шульц.

В ноябре он объявил уходе с главного поста в ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Таяни избран новым председателем Европарламента
Постпред США при ООН: Россия подрывает мировой порядок
Патриарх Кирилл из-за болезни не сможет служить на Крещение
Мэру польского Перемышля запретили въезд на Украину
“ВКонтакте” заблокировали группу в защиту Исаакиевского собора
Дадин обжаловал перевод в алтайскую колонию
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
Среди роскоши — да не в богатстве
Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг
Григорий Голосов: «Трамп примеряет маску Рейгана»
Космическая Ася, которая построит Суд
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Кафе "Бейрут"
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.