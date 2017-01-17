Петербуржцы приняли плановые работы за ЧП на электросетях

В Петербурге рядом с площадью Александра Невского сегодня проводились плановые работы на электросетях, из-за чего не было света в нескольких зданиях. Очевидцы приняли происходящее за возможное чрезвычайное происшествие.

Сегодня вечером в нескольких домах рядом с метро "Площадь Александра Невского" не было электроэнергии, сообщили "Фонтанке" читатели. Как выяснилось, это связано с плановыми работами на электросетях.

"Сегодня проводились плановые работы по замене оборудования трансформаторной подстанции на Невском проспекте. В шести домах была ограничена подача электроэнергии, о чем управляющие компании были заранее проинформированы. Работы начались в 10:00 и закончились в 20:20", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе "Ленэнерго".