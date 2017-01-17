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17.01.2017 22:53

Обама поздравил супругу с днем рождения

Действующий президент США Барак Обама в своем твиттере написал поздравление с днем рождения для своей жени — первой леди Мишель Обамы.

«Для девушки из Саус Сайда (одна из трех частей города Чикаго, в котором Обама жил с 1985 года. — прим.ред.), которая взяла на себя роль, о которой сама не просила, и сделала ее своей: С Днем рождения, Мишель. Я люблю тебя», — написал он.

В качестве изображения к поздравлению президент выбрал фотографию, которая была сделана в 2009 году. На ней пара запечатлена после инаугурационного бала в Вашингтоне. В тот день Обама был впервые официально объявлен 44-м президентом США.

17 января Мишель Обама празднует свой 53-й день рождения. Отмечает его она со своей семьей — мужем и двумя дочерьми (18-летней Малией и 15-летней Сашей). Это последний день рождения первой леди, который она празднует в Белом доме.

Источник: Газета.ру


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