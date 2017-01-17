ДТП со скорой закончилось для петербуржца с ножом уголовным делом

Водитель "Мерседеса", с ножом выяснявший отношения со скорой в центре Петербурга, стал фиругантом дела об "Угрозе убийством".

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, дело по статье 119 УК РФ возбудило дознание Центрального УМВД по результатам разбирательства в конфликте водителя иномарки и бригады скорой после столкновения машин на Михалойвской улице. Сам мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ – на двое суток.

Напомним, что авария произошла у Большого зала филармонии на Михайловской улице около 15 часов 17 января. Скорую занесло на скользкой дороге, и она влетела в припаркованный "Мерседес" с московскими номерами. Из иномарки вышли двое мужчин, один из которых взял для выяснения отношений с медиками нож. Но до применения оружия дело не дошло – по Михайловской проезжал наряд патрульно-постовой службы. Он придержал всех участников до приезда сотрудников из ближайшего отдела полиции.

Как писала "Фонтанка", " Мерседес" записан на петербурженку, совладелицу фирмы по набору персонала.