Польских депутатов не пустили из Белоруссии в Россию

Российские пограничники отказались пропустить на территорию Смоленской области две группы польских дипломатов, прибывших через Белоруссию. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пограничного управления ФСБ по региону Александра Лазненко.

По его данным, два автомобиля с дипломатическими номерами были остановлены на трассе Москва — Минск. Граждане Польши пытались пересечь российско-белорусскую границу через пункт пропуска «Красная Горка», отмечает РИА Новости.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в РФ граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — уточнил Лазненко. Он добавил, что на российско-белорусской границе нет погранпостов, однако на трассе при въезде в РФ постоянно дежурит пограничный наряд.