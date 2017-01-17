Изгнанный из суда Дацик уехал в “Кресты”

Петроградский суд поздно вечером 17 января отказался выпускать на свободу Вячеслава Дацика. Постановление о пролонгации ареста он не услышал, так как был удален как помеха процессу.

Напомним, судья Светлана Тельнова назначила рассмотрение ходатайства СК о продлении ареста «Рыжего Тарзана» на 12.30. Заседание затянулось до вечера и приняло характер непредсказуемого. Мать Дацика хотела вступить в дело общественным защитником, на отказ она отреагировала эмоционально. Накал страстей привел к вызову скорой и концу терпения Тельновой. Она выдворила женщину из зала.

Дацик молчать не стал, и удостоился удаления вслед за матерью. Его вывел усиленный конвой Росгвардии.

Хаос поддержала слушательница, видимо, из сочувствующих Дацику. И ее тоже попросили на выход. Вроде даже помогли, так как подчиняться девушка не желала.

Процесс понес потери, но актуальности не утратил. Судья Тельнова вернула Дацика для выражения своего мнения по поводу заявленного ходатайства (он протестовал) и, выслушав, снова указала направление в сторону выхода. Решение судья оглашала без обвиняемого.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Федорков, защита просила изменить арест на подписку о невыезде или домашний арест, но взаимности не добилась.

«При этом в деле отсутствуют доказательства причастности Дацика к вменяемым преступлениям», – подчеркнул адвокат.

Изоляция «Рыжего Тарзана» началась в мае 2016 года, когда он совершил набеги на публичный дом на Васильевском острове и бутик-отель «Графтио» на Петроградской стороне. Проститутки предъявили к нему претензии (дескать, похитил имущество), а мирно спавшая клиентка отеля (будто бы перепутанная с путаной) и вовсе оказалась в глубочайшем шоке, когда дверь ее номера вышиб здоровенный мужчина.