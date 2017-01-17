Обама не ответил на слова Путина о компромате на Трампа

Президент США Барак Обама во вторник не стал отвечать на просьбы прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина.

Американский лидер пришел на заключительный регулярный брифинг своего пресс-секретаря Джоша Эрнеста. После слов благодарности по отношению к Эрнесту глава администрации обнял его и собрался уходить.

"Ваш ответ Владимиру Путину?" — прокричал из зала кто-то из журналистов. Однако Обама оставил этот вопрос без ответа, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, в частности, о том, что те, кто занимается в США фальсификацией фактов против избранного президента США Дональда Трампа — хуже, чем проститутки. Он также назвал "очевидной фальшивкой" сообщения о том, что РФ якобы собирала компромат на Трампа.