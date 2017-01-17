Такой тариф Смольному не нужен

Смольный просит у кабмина отсрочку на введение двухставочного тарифа на горячую воду. Если откажут, уже через год новые правила затронут карман четырех миллионов петербуржцев.

Утвердить нормативы для так называемого двухкомпонентного тарифа на горячую воду регионы должны к 1 января 2018 года. По мнению властей Петербурга, при нынешнем состоянии жилищно-коммунального хозяйства польза от него коснется едва ли 20% жителей города. О переходе на двухкомпонентный тариф в Смольном говорили больше четырех лет назад, а в феврале 2014-го это и вовсе казалось делом решенным. На словах принцип прост: сегодня население оплачивает горячую воду исходя из потребленного количества, при изменении системы отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев.

Ориентир в виде 2018 года, который поставил кабинет министров, городским чиновникам только портит настроение. «Санкт-Петербург обратился в правительство РФ с просьбой о самостоятельном принятии решения о переходе на двухкомпонентный тариф при расчетах за горячую воду, – рассказали «Фонтанке» в комитете по тарифам. – В настоящее время это предложение рассматривается в профильных министерствах (ФАС России, Минстрое РФ, Минэнерго РФ)».

Речь идет не только о сроках – но и о смене тарифа как таковом. «Одной из причин взвешенного подхода к применению новой системы расчетов за горячую воду для населения является увеличение платы граждан за коммунальные услуги при расчетах по двухкомпонентному тарифу», – говорят в Смольном.

Чтобы понять взаимосвязь, надо посмотреть на сам принцип формирования тарифа. В стоимость гигакалории тепла включаются затраты ресурсоснабжающей организации на ремонт, обслуживание – и в том числе воду. При этом в формуле используется весь объем так называемого полезного отпуска воды – и той, что идет на отопление, и той, что вытекает в итоге из крана.

На базе всего этого высчитывается средний тариф для всех горожан. То есть опосредованно платят за горячую воду даже те, кто физически ее не потребляет – у кого дома установлены бойлеры и горелки. Таких абонентов, чьи дома не подключены к центральному горячему водоснабжению, в Петербурге порядка 20 процентов, то есть около миллиона человек.

Если двухкомпонентный тариф введут, эти миллион человек перестанут платить за то, чем не пользуются, а вся нагрузка ляжет на плечи фактического потребителя. Формально это справедливо. Фактически – для четырех с лишним миллионов петербуржцев горячая вода подорожает в пределах 4%, хотя объем потребления не изменится.

Есть и другие тонкости.

Отбор воды, за которую придется платить по двухкомпонентному тарифу, можно отследить по приборам учета. А вот теплоэнергия, которая была использована на подогрев, высчитывается исходя из пресловутого и пока не утвержденного норматива.

В информационном письме профильного комитета от 15 августа 2013 года содержится показатель в 0,06 Гкал – именно столько в теории уходит на подогрев одного кубометра воды до нужной температуры.

То есть, зная из показаний прибора учета, что использовано Х кубометров холодной воды, мы узнаем, что на ее подгорев ушло 0,06*Х Гкал. Однако на практике все не так просто.

Во-первых, СанПиН дает довольно серьезную вилку в отношении температуры горячей воды (60-75%), и до какого уровня ее разогрели в конкретном случае – неизвестно. Да и температура холодной воды, которую ресурсники берут у «Водоканала» для подогрева, может различаться в разы в зависимости от времени года.

То есть, если исходная температура воды 5 градусов, ее нагревают до 60; и воду в 14 градусов догоняют тоже до 60-ти. Понятно, что количество энергии в этих случаях требуется разное, а высчитывается все равно по общему нормативу. Опыт показывает, что от таких методов расчета могут страдать сами поставщики теплоэнергии.

Характерен случай 2016 года в Подмосковье, где теплоснабжающая компания пыталась через суд взыскать с ТСЖ якобы образовавшийся у него долг. В регионе уже работает двухкомпонентный тариф, но энергетики решили брать за основу не норматив потребления тепла для нагрева воды, а показания счетчика. В итоге они насчитали ТСЖ задолженность свыше 2 млн рублей. Однако арбитраж иск отклонил, отметив что, независимо от наличия прибора учета или времени года, количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по установленному нормативу (там он, кстати, составляет 0,54 Гкал/м3). Что делать в этой ситуации поставщику тепла, не совсем ясно.

Нынешнюю систему оплаты горячей воды тоже трудно назвать оптимальной. Во-первых, разногласия возникают из-за того, что управляющие компании и ТСЖ платят за одно, а собственники - за другое. Это связано с тем, что, по закону, население должно платить за кубометры потребленной горячей воды – и именно исходя из объема для жильцов определяется тариф. Проще говоря, прибор насчитал определенное количество кубов – и человек платит за каждый по 97,32 руб.

А вот управляющие компании рассчитываются с ресурсниками за гигакалории – по 1621,95 за единицу измерения, хотя закупают фактически ту же горячую воду (чиновники используют формулировку «теплоэнергия в горячей воде»). Если предположить, что на каждый кубометр воды уходят те самые 0,06 Гкал, цифры почти бьются. Однако, если жильцы расплатятся только за кубометры горячей воды и теплоэнергию, ушедшую на отопление, этого не хватит, чтобы ТСЖ погасил обязательства перед теплоэнергетиками.

Неучтенными, в частности, остаются расходы на поддержание температуры в системе. То есть для того, чтобы ночью человек мог принять горячий душ, время от времени необходимо проталкивать эту самую горячую воду по трубам, что заместить остывающую.

Казалось бы, если уж житель платит за горячую воду по тарифу, в этот тариф должны быть включены расходы ресурсоснабжающей организации. Учитывая, что в приложении к постановлению правительства РФ № 354 среди требований к услуге ГВС изначально указано «бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года».

Тем не менее эта бесперебойность почему-то оплачивается отдельно: иногда это включают в графу «отопление», иногда в квитанциях появляются строчки наподобие «циркуляция горячей воды» или «технология в ГВС», хотя таких услуг нет в соответствующем перечне того же постановления.

Можно было бы отнести это к допуслугам, которые должны быть указаны в договорах теплоснабжения. Но 190-й федеральный закон говорит довольно отчетливо, что соглашением сторон не может определяться стоимость «тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению» – это как раз случай циркуляции горячей воды, необходимой для поддержания ее температуры.

Собеседник «Фонтанки» в рядах сотрудников ТСЖ рассказал, что эту коллизию исполнители услуг видят, но не хотят выяснять отношения с поставщиками теплоэнергии.

Ресурсные организации, такие как ГУП ТЭК или «Теплоэнерго», получают специальные субсидии из бюджета на покрытие убытков. Те тарифы, которые выставляются населению (1621,95 руб/Гкал) ниже экономически обоснованных, которые для каждой компании рассчитываются отдельно: для ГУП ТЭК – 2 498 рублей, «Теплоэнерго» – 2 468 рублей, «Петербургтеплоэнерго» – 2166 рублей. Базовым считается тариф ТГК-1 – 1621,95 рублей, и только она не получает субсидии. Остальным разницу компенсируют из бюджета.

Однако полотенцесушители, теплопотери, перетопы, циркуляция воды – все это в субсидию не входит, а потому правила для населения и для ТСЖ оказываются разными.

Лишние расходы ложатся на ТСЖ и УК, так как для них и горячая вода, и теплоэнергия измеряются в Гкал и с них требуют оплатить полученное тепло целиком. А сами управляющие организации либо влезают в долги, либо перекладывают эти расходы на жильцов. Например, незаконно взимая с них плату за отопление в летние месяцы.

Интересно, что судебной практикой предусмотрена возможность для управляющих организаций получать субсидию из бюджета, если тарифные нестыковки приводят к убыткам. В частности, ОАО «ЖКХ п.им. Морозова» в Ленобласти сумело доказать, что оно имеет право на компенсацию от местных властей. Управляющая компания выставляла счета населению по нормативу за объем потребленной горячей воды. При этом посчитанный объем за 2013-2014 годы оказался ниже того, который можно было бы нагреть за счет поставленной теплоэнергии. Эта разница в данном случае была отнесена к затратам УК, которые не были покрыты за счет населения, а самой компании определили почти 20-миллионную субсидию. Впоследствии местные власти пытались отменить это решение, но проиграли.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»