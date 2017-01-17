Такой тариф Смольному не нужен

Еще
23:46 17.01.2017
Пришлите свою новость!
23:34
Биатлонисты потребовали ввести миллионные штрафы за допинг
23:26
Цукерберг отверг обвинения в краже технологий
23:10
Таяни избран новым председателем Европарламента
23:06
Петербуржцы приняли плановые работы за ЧП на электросетях
22:59
За курение на территории СПбГУ студентам грозят отчислением
22:53
Обама поздравил супругу с днем рождения
22:37
ДТП со скорой закончилось для петербуржца с ножом уголовным делом
22:31
Польских депутатов не пустили из Белоруссии в Россию
22:20
Изгнанный из суда Дацик уехал в “Кресты”
22:14
Обама не ответил на слова Путина о компромате на Трампа
22:04
Тимощук приехал в Севилью, где «Зенит-2» проводит сборы
21:56
Постпред США при ООН: Россия подрывает мировой порядок
21:50
Судовладелец отказался поднимать "Monni"
21:45
В Невском районе Петербурга массовое плановое отключение тепла
21:22
В Петербурге суд рассмотрит дело о мини-Майдане Павленского
21:15
Патриарх Кирилл из-за болезни не сможет служить на Крещение
21:10
Семья экс-вице-губернатора Петербурга требует от банка “Пересвет” 47,6 млн рублей
21:05
Метрополитен закончил тестирование прозрачных дверей на станции «Приморской» в Петербурге
19:52
Дацик удален со своего суда
19:47
Мэру польского Перемышля запретили въезд на Украину
19:39
Навальный ответил на упрёки дизайнера Лебедева
19:33
“ВКонтакте” заблокировали группу в защиту Исаакиевского собора
19:26
Дадин обжаловал перевод в алтайскую колонию
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд – 17 января
19:21
В Карелии будут судить фельдшера за игнорирование звонка тонущего на Сямозере ребенка
19:14
Смольный отложил согласование застройки 75 га в Ленсоветовском
19:09
Пресса назвала дату выхода Samsung Galaxy S8
19:03
На въезде в «Кресты» в аварию попал автозак
18:58
Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
18:54
Брошенную судоверфь на Петровской косе снесут под жилье
18:47
Bank of America: Инфляция в РФ к концу года снизится до 3,9%
18:41
ЛНР: Пьяный боец ВСУ убил семерых сослуживцев
18:33
«Зенит» забил 14 мячей клубу из Омана
18:32
В Финляндии серийный убийца сбежал после оглашения приговора
18:24
Доходный дом в стиле модерн горел на Профессора Попова
18:17
Смольный отклонил все поправки девелоперов в Правила землепользования
18:11
Мэй выбрала "жёсткий" Brexit
18:05
На рынке аренды квартир Петербурга подросли цены
17:55
ВС принял сторону IKEA в споре с бизнесменом Пономаревым
17:50
В Строгановском дворце покажут историю нумизматики
17:47
Суд перенес рассмотрение дела по штрафу для Google
17:42
В ДНР ответили Авакову: Будут новые котлы
17:38
Миллер и Додон поговорили о газе
17:29
Финны хотят открыть в Петербурге производство уборочной техники
17:21
Виллаш-Боашу вновь не нравится лимит. Теперь уже китайский
17:10
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
17:09
Захарова прокомментировала новый иск Украины в Международный суд ООН
17:00
Додон: Молдавия хочет статуса наблюдателя в ЕврАзЭС
16:52
Аваков посоветовал украинским пограничникам готовиться к захвату границы с Россией
16:45
Купель у "Весёлого Роджера" в Кобоне готова к крещенским купаниям
16:42
На Пулковском шоссе поймали водителя с полуметровым мачете
16:38
Путин: Наши девушки с пониженной социальной ответственностью - лучшие
16:24
Дацюк выбран одним из капитанов на матче Звезд КХЛ
16:22
«Россия» пересчитала пассажиров в Пулково
16:19
Смольный: «Плаза Лотос групп» претендует на участок в Таврическом переулке
16:16
На Ильюшина мужчина разбился насмерть
16:11
После жалобы актера Teaтра.doc на Павленского полиция возбудила уголовное дело
16:11
Порошенко: Я встречусь с Трампом после инаугурации
16:02
В Петербурге у золотодобытчика взыскали миллион на сына
15:58
Мнение: У покупателя появились средства на качественное жилье
15:52
Генпрокуратура занялась самолётами "Почты России"
15:50
ГУ МВД: У напавшего на медиков скорой после ДТП изъяли нож
15:46
Советник Трампа: Он испытывает колоссальное уважение к Путину
15:39
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
15:37
У станции метро «Парк Победы» умер мужчина
15:35
На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга
15:34
В Финляндии неизвестный обстрелял центр для беженцев
15:30
На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости
15:29
«Фонтанка» - самое цитируемое СМИ Петербурга в 2016 году
15:22
Из-за тумана в Калининграде отменены рейсы в Петербург
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
17.01.2017 22:22
13 Комментариев

Такой тариф Смольному не нужен

Смольный просит у кабмина отсрочку на введение двухставочного тарифа на горячую воду. Если откажут, уже через год новые правила затронут карман четырех миллионов петербуржцев.
Такой тариф Смольному не нужен
@ PressFoto/Andy_Dean_Photog

Утвердить нормативы для так называемого двухкомпонентного тарифа на горячую воду регионы должны к 1 января 2018 года. По мнению властей Петербурга, при нынешнем состоянии жилищно-коммунального хозяйства польза от него коснется едва ли 20% жителей города. О переходе на двухкомпонентный тариф в Смольном говорили больше четырех лет назад, а в феврале 2014-го это и вовсе казалось делом решенным. На словах принцип прост: сегодня население оплачивает горячую воду исходя из потребленного количества, при изменении системы отдельно будет оплачиваться холодная вода и отдельно – теплоэнергия, которая потрачена на ее подогрев.

Ориентир в виде 2018 года, который поставил кабинет министров, городским чиновникам только портит настроение. «Санкт-Петербург обратился в правительство РФ с просьбой о самостоятельном принятии решения о переходе на двухкомпонентный тариф при расчетах за горячую воду, – рассказали «Фонтанке» в комитете по тарифам. – В настоящее время это предложение рассматривается в профильных министерствах (ФАС России, Минстрое РФ, Минэнерго РФ)».

Речь идет не только о сроках – но и о смене тарифа как таковом. «Одной из причин взвешенного подхода к применению новой системы расчетов за горячую воду для населения является увеличение платы граждан за коммунальные услуги при расчетах по двухкомпонентному тарифу», – говорят в Смольном.

Чтобы понять взаимосвязь, надо посмотреть на сам принцип формирования тарифа. В стоимость гигакалории тепла включаются затраты ресурсоснабжающей организации на ремонт, обслуживание  – и в том числе воду. При этом в формуле используется весь объем так называемого полезного отпуска воды – и той, что идет на отопление, и той, что вытекает в итоге из крана.

На базе всего этого высчитывается средний тариф для всех горожан. То есть опосредованно платят за горячую воду даже те, кто физически ее не потребляет – у кого дома установлены бойлеры и горелки. Таких абонентов, чьи дома не подключены к центральному горячему водоснабжению, в Петербурге порядка 20 процентов, то есть около миллиона человек.

Если двухкомпонентный тариф введут, эти миллион человек перестанут платить за то, чем не пользуются, а вся нагрузка ляжет на плечи фактического потребителя. Формально это справедливо. Фактически – для четырех с лишним миллионов петербуржцев горячая вода подорожает в пределах 4%, хотя объем потребления не изменится.

Есть и другие тонкости.

Отбор воды, за которую придется платить по двухкомпонентному тарифу, можно отследить по приборам учета. А вот теплоэнергия, которая была использована на подогрев, высчитывается исходя из пресловутого и пока не утвержденного норматива.

В информационном письме профильного комитета от 15 августа 2013 года содержится показатель в 0,06 Гкал – именно столько в теории уходит на подогрев одного кубометра воды до нужной температуры.

То есть, зная из показаний прибора учета, что использовано Х кубометров холодной воды, мы узнаем, что на ее подгорев ушло 0,06*Х Гкал. Однако на практике все не так просто.

Во-первых, СанПиН дает довольно серьезную вилку в отношении температуры горячей воды (60-75%), и до какого уровня ее разогрели в конкретном случае – неизвестно. Да и температура холодной воды, которую ресурсники берут у «Водоканала» для подогрева, может различаться в разы в зависимости от времени года.

То есть, если исходная температура воды 5 градусов, ее нагревают до 60; и воду в 14 градусов догоняют тоже до 60-ти. Понятно, что количество энергии в этих случаях требуется разное, а высчитывается все равно по общему нормативу. Опыт показывает, что от таких методов расчета могут страдать сами поставщики теплоэнергии.

Характерен случай 2016 года в Подмосковье, где теплоснабжающая компания пыталась через суд взыскать с ТСЖ якобы образовавшийся у него долг. В регионе уже работает двухкомпонентный тариф, но энергетики решили брать за основу не норматив потребления тепла для нагрева воды, а показания счетчика. В итоге они насчитали ТСЖ задолженность свыше 2 млн рублей. Однако арбитраж иск отклонил, отметив что, независимо от наличия прибора учета или времени года, количество тепловой энергии, использованной на подогрев воды, определяется по установленному нормативу (там он, кстати, составляет 0,54 Гкал/м3). Что делать в этой ситуации поставщику тепла, не совсем ясно.

Нынешнюю систему оплаты горячей воды тоже трудно назвать оптимальной. Во-первых, разногласия возникают из-за того, что управляющие компании и ТСЖ платят за одно, а собственники -  за другое. Это связано с тем, что, по закону, население должно платить за кубометры потребленной горячей воды – и именно исходя из объема для жильцов определяется тариф. Проще говоря, прибор насчитал определенное количество кубов – и человек платит за каждый по 97,32 руб.

А вот управляющие компании рассчитываются с ресурсниками за гигакалории – по 1621,95 за единицу измерения, хотя закупают фактически ту же горячую воду (чиновники используют формулировку «теплоэнергия в горячей воде»). Если предположить, что на каждый кубометр воды уходят те самые 0,06 Гкал, цифры почти бьются. Однако, если жильцы расплатятся только за кубометры горячей воды и теплоэнергию, ушедшую на отопление, этого не хватит, чтобы ТСЖ погасил обязательства перед теплоэнергетиками.

Неучтенными, в частности, остаются расходы на поддержание температуры в системе. То есть для того, чтобы ночью человек мог принять горячий душ, время от времени необходимо проталкивать эту самую горячую воду по трубам, что заместить остывающую.

Казалось бы, если уж житель платит за горячую воду по тарифу, в этот тариф должны быть включены расходы ресурсоснабжающей организации. Учитывая, что в приложении к постановлению правительства РФ № 354 среди требований к услуге ГВС изначально указано «бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года».

Тем не менее эта бесперебойность почему-то оплачивается отдельно: иногда это включают в графу «отопление», иногда в квитанциях появляются строчки наподобие «циркуляция горячей воды» или «технология в ГВС», хотя таких услуг нет в соответствующем перечне того же постановления.

Можно было бы отнести это к допуслугам, которые должны быть указаны в договорах теплоснабжения. Но 190-й федеральный закон говорит довольно отчетливо, что соглашением сторон не может определяться стоимость «тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению» – это как раз случай циркуляции горячей воды, необходимой для поддержания ее температуры.

Собеседник «Фонтанки» в рядах сотрудников ТСЖ рассказал, что эту коллизию исполнители услуг видят, но не хотят выяснять отношения с поставщиками теплоэнергии.

Ресурсные организации, такие как ГУП ТЭК или «Теплоэнерго», получают специальные субсидии из бюджета на покрытие убытков. Те тарифы, которые выставляются населению (1621,95 руб/Гкал) ниже экономически обоснованных, которые для каждой компании рассчитываются отдельно: для ГУП ТЭК – 2 498 рублей, «Теплоэнерго» – 2 468 рублей, «Петербургтеплоэнерго» – 2166 рублей. Базовым считается тариф ТГК-1 – 1621,95 рублей, и только она не получает субсидии. Остальным разницу компенсируют из бюджета.

Однако полотенцесушители, теплопотери, перетопы, циркуляция воды – все это в субсидию не входит, а потому правила для населения и для ТСЖ оказываются разными.

Лишние расходы ложатся на ТСЖ и УК, так как для них и горячая вода, и теплоэнергия измеряются в Гкал и с них требуют оплатить полученное тепло целиком. А сами управляющие организации либо влезают в долги, либо перекладывают эти расходы на жильцов. Например, незаконно взимая с них плату за отопление в летние месяцы.

Интересно, что судебной практикой предусмотрена возможность для управляющих организаций получать субсидию из бюджета, если тарифные нестыковки приводят к убыткам. В частности, ОАО «ЖКХ п.им. Морозова» в Ленобласти сумело доказать, что оно имеет право на компенсацию от местных властей. Управляющая компания выставляла счета населению по нормативу за объем потребленной горячей воды. При этом посчитанный объем за 2013-2014 годы оказался ниже того, который можно было бы нагреть за счет поставленной теплоэнергии. Эта разница в данном случае была отнесена к затратам УК, которые не были покрыты за счет населения, а самой компании определили почти 20-миллионную субсидию. Впоследствии местные власти пытались отменить это решение, но проиграли.  

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (13)
kitspb
17 января 2017 г. 23:30
Алчные твари.
Stargazer
17 января 2017 г. 23:12
Chernousov: Они вам ещё выставят счёт за обогрев двигателя и окружающей среды.
Chernousov
17 января 2017 г. 23:09
А у меня во дворе даже в сильный мороз над проложенными под землей трубами теплоснабжения и ГВС снег на асфальте тает и от асфальта круглогодично пар идет на всем протяжении подземной магистрали (если в мороз вечером на эти места ставить машины, то утром двигатели можно не прогревать, почти теплые). Эти потери, которые я оплачиваю из своего кармана ресурсоснабжающая организация не хочет рассчитать и вернуть мне?
Д.Крузое
17 января 2017 г. 23:08
atf: Мы не сторонники разбоя, на дурака не нужен нож... )))
Buka
17 января 2017 г. 23:06
а мне надоело платит за воду по утрам, когда внизу никто ей не пользовался,, и я по 15 мин жду горячей воды.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20

Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк

Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Невском районе Петербурга массовое плановое отключение тепла
В Ломоносове в двух десятках домов отключено отопление из-за аварии
Водоканал закончил ремонт на Вавиловых
На Вавиловых прорвало трубу с холодной водой
Разлив воды возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге локализован
Возле «Гранд Макет Россия» в Петербурге ключом бьет вода
Прорыв трубы затруднил проезд на Софийской улице
Дворы в 12 районах Петербурга начнут убирать по-новому с 1 апреля
Дефектную теплосеть на Исполкомской починили
На Исполкомской из-за прорыва трубы провалился асфальт
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Железный Феликс покидает Водоканал
Как не ремонтируют трубы на Большом
Навязчивое радио
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На медиков скорой напали после ДТП в центре Петербурга

На Неве оборудуют иордань у Петропавловской крепости

Жители Омска засняли метеорит в небе над городом

скриншот с видео Yle

В Хельсинки создали гигантскую ледяную карусель

Автоледи на Lexus не пропускала пожарных в Петербурге

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.