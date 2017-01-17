Постпред США при ООН: Россия подрывает мировой порядок

Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Россия не помогает строить новый порядок, а лишь подрывает существующий. Об этом она сказала в своем последнем выступлении на занимаемой должности, передает Reuters.

В качестве примеров того, что Россия нарушает порядок, Пауэр приводит ее «интервенцию» на Украину, поддержку сирийского президента Башара Асада и «вмешательство» России в выборы западных стран.

«Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий», — заявила постпред США при ООН.