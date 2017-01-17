Тимощук приехал в Севилью, где «Зенит-2» проводит сборы

Бывший футболист «Зенита» Анатолий Тимощук объявился в Севилье, неподалеку от того места, где находится на сборах «Зенит-2». Экс-капитан сине-бело-голубых разместил в своем фотографию с соответствующим геотегом.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Позже появился вариант с «Зенитом-2», где он может занять позицию играющего тренера. По информации «Фонтанки», переговоры по этому поводу продолжаются.